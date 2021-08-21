Происшествия

В Невеле водитель сбил ребенка и скрылся

В Невеле водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло около 19.00 на улице Горького в Невеле. Неизвестный водитель сбил стоявшего рядом с группой детей мальчика 2011 года рождения и скрылся. В настоящее время ребенку оказывают помощь в медицинском учреждении.

Позже сотрудники полиции задержали мужчину 1989 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2115. Его подозревают в совершении наезда на ребенка. В данный момент полиция выясняет подробности произошедшего.