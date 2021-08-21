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Деятельность культивирующего коноплю «садовода» в Палкинском районе пресекла полиция

Полиция пресекла факт незаконной культивации наркотических растений в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с мая мужчина 1962 года рождения выращивал коноплю в сарае частного дома в деревне Луг. В результате оперативных мероприятий у «садовода» изъяли приборы для выращивания незаконного урожая – светильники, обогреватели, вентиляторы и регуляторы температурного режима в помещении, а также 26 кустов запрещенных растений.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 231 «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» УК РФ. Расследование продолжается.