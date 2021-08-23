Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в гостевом доме под Псковом

Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в гостевом доме под Псковом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональных следственных органов СК РФ.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Псковской области

Уголовное дело возбудили по признакам преступления по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть двух и более лиц).

По версии следствия, ночью 21 августа в результате пожара в гостевом доме «Поместье Званское» в деревне Подборовье-1 Псковского района, погибли трое из шести постояльцев. Все они разместились в гостевом доме для временного проживания за плату.

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По предварительным данным, в сгоревшем доме отсутствовали средства пожаротушения и пожарной сигнализации, в связи с чем пострадавшие были лишены возможности получить своевременное оповещение после возгорания и погибли в результате отравления продуктами горения.

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В настоящее время работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается.