Происшествия

Великолучанку будут судить за незаконное проникновение в жилище и убийство

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летней жительницы города Великие Луки. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.139 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч.1 ст.105 (убийство) УК РФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, утром 6 апреля 2021 года обвиняемая, выясняя отношение со своей знакомой по вопросу якобы пропавших накануне в ходе застолья денег, незаконно проникла в ее жилище на проспекте Гагарина в городе Великие Луки, где в ходе продолжающегося конфликта ударила ножом в живот заступившегося за нее сожителя. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.