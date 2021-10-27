Происшествия

Судимый пушкиногорец сломал стену сарая и украл оттуда мотоцикл

Сотрудники полиции установили подозреваемого в краже мотоцикла в поселке Пушкинские Горы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из сарая у дома на улице Ленина украли мотоцикл «ИЖ Юпитер», а также запасные части от мотоцикла «Урал». Подозреваемый в краже - безработный судимый житель Пушкиногорского района, мужчина 1978 года рождения. По версии следствия, он оторвал несколько досок в стене сарая, вывез мотоцикл, запчасти и сдал их в пункт приема металла. Здесь часть похищенного полицейские обнаружили и изъяли.

А у деревни Сажино Дедовичского района сотрудники МО МВД России «Дедовичский» задержали на месте происшествия двух мужчин, которые пытались украсть металлический навес для хранения сена, принадлежащий местной сельхозорганизации. Причиненный ущерб составил 66 тысяч рублей. Подозреваемыми оказались 35-летний безработный ранее судимый житель поселка Дедовичи и 56-летний безработный житель района. Ведется следствие, устанавливается причастность фигурантов к совершению и других аналогичных краж.

По данным фактам возбудили уголовные дела.