Происшествия

В Псковской области снизилась преступность в общественных местах

В Псковской области снизилась преступность в общественных местах в 2021 году. Об этом говорится в информационно-аналитической записке о результатах деятельности УМВД России по Псковской области за 2021 год.

«За 12 месяцев 2021 года на территории области зафиксировано снижение на 2% (2068 - 2026) количества преступлений, совершенных в общественных местах и незначительный рост на 0,3% (1253 - 1257) преступлений, совершенных на улицах», - отмечается в документе.

Общее количество преступлений, повлекших тяжкий вред здоровью, совершенных в общественных местах сократилось на 25% (20 -15), улицах - на 29,4% (17 — 12).