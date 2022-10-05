Происшествия

Тело рыбака извлекли из озера в Себежском районе

Тело рыбака извлекли из озера в Себежском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

8 октября мужчина 1983 года рождения уехал на рыбалку на озеро Себежское и не вернулся. 9 октября в ведомство поступила заявка на оказание помощи.

Водолазная группа поисково-спасательного отряда Великих Лук 9 октября в 15:00 извлекла из озера тело рыбака. Тело находилось в 50 метрах от берега на глубине двух-четырех метров.

Тело мужчины передали сотрудникам полиции.