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Происшествия

Вандалы «порезвились» на стадионе в Дно

24.10.2022 14:10|ПсковКомментариев: 0

Вандалы погнули и перевернули футбольные ворота, разорвали ограждающую сетку у стадиона «Локомотив» в городе Дно, сообщает местная газета.

Фото здесь и далее: «Дновец» / «ВКонтакте»

«Весёлая ночь была сегодня у каких-то "любителей" футбола. На стадионе "Локомотив" кто-то чудно порезвился этой ночью. И кому-то очень помешали футбольные ворота», – пишет «Дновец».

Местные жители возмутились в комментариях актом вандализма.

«Сами не могут ничего создать, а созданное другими рушат. Надеюсь, что видеокамеры на стадионе есть, и "футболистов" показательно накажут!» – выразил надежду горожанин.

Другие комментаторы добавили, что хулиганам «делать нечего, вот и бесятся».

«Богатырскую силушку да в мирное русло, но ещё маловато ума», – с сожалением отметила местная жительница.

Ранее сообщалось, что вандалы сломали качели в Кунье.

Теги: #дно #стадион
Источник: Псковская Лента Новостей
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