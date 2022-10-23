Вандалы «порезвились» на стадионе в Дно

Вандалы погнули и перевернули футбольные ворота, разорвали ограждающую сетку у стадиона «Локомотив» в городе Дно, сообщает местная газета.
Фото здесь и далее: «Дновец» / «ВКонтакте»
«Весёлая ночь была сегодня у каких-то "любителей" футбола. На стадионе "Локомотив" кто-то чудно порезвился этой ночью. И кому-то очень помешали футбольные ворота», – пишет «Дновец».
Местные жители возмутились в комментариях актом вандализма.
«Сами не могут ничего создать, а созданное другими рушат. Надеюсь, что видеокамеры на стадионе есть, и "футболистов" показательно накажут!» – выразил надежду горожанин.
Другие комментаторы добавили, что хулиганам «делать нечего, вот и бесятся».
«Богатырскую силушку да в мирное русло, но ещё маловато ума», – с сожалением отметила местная жительница.
Ранее сообщалось, что вандалы сломали качели в Кунье.