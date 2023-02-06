Происшествия

Житель Пскова решился на кражу во время нетрезвой прогулки

34-летнего жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

24 июля в период времени с 13.00 до 16.03 мужчина прогуливался по Рижскому проспекту в Пскове в состоянии алкогольного опьянения. Он зашел в подъезд и увидел на лестничной площадке у батареи велосипед марки Stels Miss 6100D. Пскович решил взять велосипед себе, вынес его и поехал на транспортном средстве домой на улицу Спортивную.

Ущерб составил 22 000 рублей. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.