Происшествия

Иностранец пытался попасть в РФ через границу в Псковской области по паспорту брата

Иностранца задержали в Себежском районе за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» в ходе проведения пограничного контроля выявили гражданина Республики Молдова, который предъявил на паспортном контроле не принадлежащий ему документ. Как выяснилось, молодой человек, следуя в Россию, решил воспользоваться паспортом брата.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ, идет следствие.