Происшествия

Великолучанин прокатил на капоте сотрудницу Росгвардии и попал под суд

61-летний житель города Великие Луки предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудницы Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Утром 2 апреля прошлого года, исполняя служебные обязанности на территории охотничьего угодья вблизи деревни Заболотье Новосокольнического района, сотрудница управления Росгвардии по Псковской области увидела мужчину и ружейный чехол на заднем сиденье его автомобиля. Она подошла к нему, представилась, назвав свои должность и фамилию, предъявила служебное удостоверение и потребовала предъявить для проверки лицензионно-разрешительные документы, а также ружьё для сверки номеров, которое находилось при подсудимом.

Также к сотруднице подошли иные лица и сообщили, что неизвестный подстрелил утку. Тогда сотрудница Росгвардии попросила передать ей ружьё для проверки факта совершения мужчиной выстрела.

Не желая быть привлечённым к административной ответственности, мужчина сел в свой автомобиль и завёл двигатель. Сотрудница Росгвардии встала перед автомобилем, однако мужчина продолжил движение. Он ударил женщину бампером автомобиля, после чего женщина упала на капот. В указанном положении подсудимый провёз женщину около 15 метров, затем резко повернул руль и затормозил, в результате чего она упала на дорогу.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ. Великолучанину назначили наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей с рассрочкой его выплаты определёнными частями на срок три года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.