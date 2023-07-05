Происшествия

Житель Палкинского района отправится в колонию за хранение боеприпасов

55-летний житель Палкинского района отправится в колонию за хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе обыска в жилом доме в одной из деревень Палкинского района сотрудники полиции обнаружили и изъяли 27 патронов различного калибра, предназначенных для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия, и банку с веществом. Согласно заключению эксперта, вещество является промышленно изготовленным порохом – взрывчатым веществом метательного действия общей массой 217 граммов.

Порох и патроны мужчина незаконно хранил по месту своего жительства более года.

С учетом позиции государственного обвинителя, осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.