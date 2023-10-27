Происшествия

В Петербурге задержали устроившую розыгрыш в форме ОМОНа группу мужчин

В Санкт-Петербурге 29 октября задержана группа мужчин, которые накануне, переодевшись в форму ОМОНа, с муляжами автомата Калашникова пытались таким образом разыграть компанию людей.

Как стало известно, розыгрыш организовали жители Москвы 34 и 37 лет. Мужчины организовали проведение коуч-встречи и решили разыграть ее участников, пишут «Известия».

«Для розыгрыша участников встречи в специализированной фирме заказали "маски-шоу". Ряженые в форме силовиков, вооруженные страйкбольным оружием, начали инсценировать арест гостей», — рассказали в пресс-службе МВД по городу.

Там добавили, что все 17 участников инцидента доставлены в полицию. У них изъяты бутафорская форма и снаряжение.

В их отношении составлены протоколы об административных правонарушениях, также возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о хулиганстве.