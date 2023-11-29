Происшествия

Похитил, измывался и избил: бывший парень превратил жизнь псковички в ад

10 августа для жительницы Пскова обернулось настоящим кошмаром. Бывший молодой человек на почве ревности решил поквитаться с ней, увез на машине в лес, а потом на базу отдыха, где несколько часов издевался над девушкой и унижал.

С многочисленными ушибами, в полуобморочном состоянии ей чудом удалось сбежать. Но сейчас, даже спустя несколько месяцев, она продолжает жить в страхе за свою жизнь, потому что правоохранительные органы продолжают расследовать дело, которое, на первый взгляд, кажется очевидным. Обо всем по порядку читайте в материале «МК в Пскове».