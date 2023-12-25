Происшествия

13-летний мальчик пропал в Великих Луках

Григорий Павлюченко 2010 года рождения пропал в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото здесь и далее: «След»

Мальчик ушел из дома 28 декабря в 17.30, до настоящего времени не вернулся, на связь не выходит.

Пропавший был одет в куртку черного цвета в белый горошек, серые спортивные штаны, черно-белые кроссовки.



Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по городу Великие Луки по телефону: 88115352794 или 8-911-883-68-64.