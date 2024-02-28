Происшествия

Пенсионер с голубым шарфом пропал в Пскове

71-летний Николай Семенов пропал в Пскове. С 27 февраля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, серо-голубые глаза.

Мужчина был одет в черную куртку, зеленые штаны, черные сапоги, серо-черную кепку, голубой шарф. С собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.