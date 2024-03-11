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Подожженный островским подростком мужчина скончался в больнице

Мужчина, который получил ожоги в результате действий 17-летнего подростка в Островской районе 27 февраля, через неделю скончался в больнице.

Фото здесь и далее: Mash

По информации Telegram-канала Mash, 17-летний подросток пришёл домой, где увидел, что мать распивает алкоголь со знакомым, а сестра-третьеклассница оставлена одна без внимания. Девочку подросток отвёл к бабушке, затем вернулся и попросил 51-летнего мужчину покинуть дом, но договориться не получилось.

Тогда молодой человек отлил бензина из мопеда во дворе, облил им гостя и поджёг. Неделю мужчина пролежал в больнице, затем скончался.

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Напомним, уголовное дело возбудили по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).