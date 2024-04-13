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Великолучанина лишили свободы за убийство знакомого на почве ревности

Великолукский городской суд лишил свободы 39-летнего местного жителя, находившегося под административным надзором, за убийство знакомого на почве ревности (часть 1 статьи 105 УК РФ и часть 2 статьи 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что ранее судимый великолучанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, приревновал сожительницу к потерпевшему и нанес мужчине телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в отношении мужчины установлен административный надзор. Его неоднократно предупреждали об уголовной и административной ответственности за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Однако он более двух раз в течение года умышленно уклонился от исполнения административного ограничения, установленного решением суда. Также он совершал административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил великолучанину наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.