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Происшествия

Более 5 млн рублей перевела мошенникам жительница Себежского района

27.05.2024 13:51|ПсковКомментариев: 0

Более восьми миллионов рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Великих Лук и Себежского района после общения с незнакомцами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, звонившие представлялись сотрудниками банковской сферы, правоохранительных органов и других организаций. И, в частности, под предлогом предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников завладели их сбережениями. Иным пользователям махинаторы предложили дополнительный заработок на интернет-платформах. Поддались на ухищрения аферистов потерпевшие и при осуществлении на популярных сайтах операций купли-продажи товаров, в том числе сварочного аппарата, автомобильных колес, стройматериалов, мебели.

А к жительнице Себежского района через один из мессенджеров неоднократно обращались разные лица и обманным путем ввели ее в заблуждение. В результате женщина перевела незнакомцам более пяти миллионов рублей, как личных сбережений, так и кредитных денег. Когда потерпевшая убедилась, что ее обманули – она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Таким образом, жители региона лишились в общей сложности свыше восьми миллионов рублей. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

Теги: #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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