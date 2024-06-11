Происшествия

«Брокер» лишил жителя Псковской области сбережений

Более семи миллионов рублей не досчитались несколько жителей Пскова, Острова и Псковского района после телефонного общения со злоумышленниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие незнакомцы представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, биржевыми брокерами. И под предлогами предотвращения попыток несанкционированного доступа к банковским счетам собеседников, а также возможности получения дополнительного заработка в Сети завладели их денежными средствами.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются сейчас в рамках возбужденных уголовных дел.