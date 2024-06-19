Происшествия

Злоумышленник обманул жительницу Пыталовского округа и взломал ее аккаунт на Госуслугах

Проводится расследование по факту взлома личного кабинета жительницы Пыталовского муниципального округа на портале «Государственные услуги» (часть 1 статьи 272 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местной прокуратуре.

Установлено, что в апреле на мобильной телефон местной жительницы поступил звонок от неизвестного, который под видом представителя сотового оператора сообщил о необходимости продления срока договора оказания услуг связи.

Женщина, будучи введенная в заблуждение, назвала звонившему код из СМС, которое пришло на ее мобильный телефон, после чего вход в её личный кабинет на портале «Государственные услуги» был заблокирован.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района.