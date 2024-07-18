Происшествия

Двоих мужчин в Бежаницах наказали за кражу с приусадебного участка

Бежаницкий районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих мужчин, обвиняемых в совершении кражи по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что осужденные украли чужое имущество с приусадебного участка, причинив тем самым вред потерпевшей. В судебном заседании подсудимые полностью признали свою вину.

Мужчин признали виновными. В качестве наказания одному из них назначено 6 месяцев исправительных работ, с удержанием из заработной платы 10 процентов в доход государства, другому – по совокупности преступлений по предыдущему приговору дали 400 часов обязательных работ.