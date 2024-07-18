Происшествия

Мужчина в камуфляже пропал в плюсской деревне Курея

63-летний Леонид Солдатенков пропал в деревне Курея Плюсского района. С 22 июля его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Источник: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, короткие седые волосы, серые глаза. Мужчина был одет в камуфлированную куртку, камуфлированные штаны и черные ботинки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.