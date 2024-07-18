Происшествия

Мужчина в камуфляжном бушлате пропал в палкинской деревне Давыдова Гора

65-летний Леонид Юдин пропал в деревне Давыдова Гора Палкинского района. С 20 июля его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Источник: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, седые волосы. Пропавший носит усы и бороду. Мужчина был одет в камуфлированную куртку-бушлат, синие джинсы, тапки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.