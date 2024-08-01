Происшествия

Судимого опочанина заключили под стражу по подозрению в убийстве сожительницы

Опочецкий районный суд рассмотрел ходатайство следователя Опочецкого МСО СУ СК РФ по Псковской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя 1982 года рождения, обвиняемого в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, обвиняемый 3 августа с 16:00 до 16:30, находясь в квартире потерпевшей, в ходе ссоры ударил ее ножом в туловище, причинив колото-резаную рану, что привело к смерти женщины на месте происшествия.

Обвиняемый в судебном заседании возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что мужчина ранее судим за подобное преступление и находится под административным надзором.

Суд удовлетворил ходатайство, избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу по 2 октября включительно.