В России и мире

Названы пугающие россиян страны для отпуска

Российские путешественники отказываются от поездок в отпуск в некоторые страны, поскольку не владеют иностранными языками. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости и исследование компании Aviasales.

Туристы из России опасаются, что не смогут прочесть объявления и указатели в незнакомой стране и объясниться с местными жителями. Лидер списка государств, которые боятся посещать россияне, - Китай: он вызывает опасения у 20 процентов туристов, которые считают, что указатели и надписи не будут продублированы на английском, и не надеются на электронный переводчик.

За Китаем в списке настораживающих российских путешественников стран следуют Япония (по тем же причинам, что и Китай): туда боятся ехать 18 процентов респондентов. На третьем месте Марокко: туристы считают, что марокканцы говорят только по-французски или по-арабски. Поездки в Марокко избегают 17 процентов туристов.

В США из-за незнания английского языка боятся ехать 11 процентов путешественников. Менее 10 процентов опасаются языкового барьера во Франции, Таиланде и Аргентине.