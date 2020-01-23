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Эксперт: в Конституции РФ необходимо усилить экологическую составляющую

В Конституции необходимо усилить экологическую составляющую, а в обязанности правительства прописать экологическую безопасность и защиту природной среды. Такую точку зрения выразил в беседе с Ruposters председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы. Владимир Грачев.

«Экология сейчас выходит на первый план всех глобальных проблем человечества. Надо усилить экологическую составляющую Конституции, которая в общем-то в ней есть. Но неплохо было бы прописать конкретную обязанность правительства заниматься охраной окружающей среды как самым главным делом. Сейчас глобальное потепление, глобальное загрязнение, мусорная проблема, глобальное отравление воздуха и воды становятся настолько сильными, что угрожают человечеству», - отметил эксперт.

По его мнению, излишняя детализация поправки о защите животных в Основном законе не нужна. «Например, один депутат предложил, рассказывая про свою собаку, защищать домашних животных. А разве несколько миллионов других видов не надо защищать? Излишняя детализация не нужна. Я думаю, надо относиться к этому очень серьезно, шутки неуместны при рассмотрении Конституции», - отметил Владимир Грачев.

Он также напомнил, что одной из главных обязанностей государства является не только охрана природы, а еще обеспечение экологической безопасности населения. Именно этот нужно отразить в Конституции.

«Обязанность власти - обеспечить экологическую безопасность, защиту здоровья и жизни граждан, а также окружающей природной среды. Это ключевые слова, которые не упоминаются в Конституции. Экологическая безопасность всей нашей экономики, техносферы и прочего должны быть закреплены за правительством в Конституции. Если у правительства будет такая обязанность, то одним из главных критериев оценки деятельности правительства станут результаты в сферах охраны жизни и здоровья людей, экологической безопасности», - заявил Грачев.