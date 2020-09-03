В России и мире

Ученые нашли нейтрализатор COVID-19

Ученые из Питтсбургского университета обнаружили белок, способный полностью нейтрализовать коронавирус. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell.

Речь идет о белковом соединении, в 10 раз меньшем, чем полноразмерное антитело, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19. Небольшой белок обладает большей способностью к диффузии в тканях, что лучше сказывается на нейтрализации вируса, рассказали ученые.

Также сообщается, что его молекулы не связываются с клетками человека, что позволяет минимизировать негативные побочные эффекты, пишет «Газета.ру».