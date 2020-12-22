В России и мире

Россиянам разрешили законно выходить на удаленную работу

Закон об удаленной работе и возможности совмещать дистанционный формат с офисом вступил в силу в России с 1 января.

Закон вводит три основных понятия: дистанционная (удаленная) работа, временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа, пишет РИА Новости.

Работодатель сможет переводить сотрудников на дистанционный режим работы в случае ЧС без их согласия, однако его обязуют обеспечить их необходимым оборудованием или же возместить затраты на него. Кроме того, работодателя обязуют проводить сотруднику на «удаленке» инструктаж по предоставленному оборудованию, тем не менее другие обязанности работодателя по обеспечению охраны труда на этот период распространяться не будут.

Перевод на такой режим работы не дает работодателю основания для снижения зарплаты. Помимо этого, закон устанавливает оплату командировок работникам на «удаленке». Вместе с тем такого работника разрешается уволить, если он не выходит на связь в течение двух рабочих дней без уважительной причины. При этом сохраняется право работающих на «дистанционке» быть офлайн. Нарушение этого права будет расцениваться как сверхурочная работа.

В случае болезни работникам на «удаленке» разрешают отправлять работодателю «номер электронного листка нетрудоспособности». При заключении трудового договора можно будет вносить сведения о найме в бумажную трудовую, если работник озвучит такое пожелание. Обмен документом будет возможен, в том числе, по почте.

Заключение, расторжение договора и подписание соглашения о материальной ответственности работников будут заверять электронной цифровой подписью. Что касается остальных документов, то формат подтверждения их подлинности выбирается на основе договоренности работодателя и работника.