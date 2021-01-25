В Совфеде поддержали идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Интерактив: В аптеках нет нужного ингалятора для астматиков

СНГБ приглашает провести вечер в компании близких и с ароматной пиццей

Дрифт устроили автомобилисты на пруду в Великих Луках

Об активности молодежи и ремонте в здании-памятнике рассказали Виктору Остренко в Печорах

Продолжается розыгрыш iPhone 12 на ярмарке в Пскове

Утечку устраняют на теплосетях у дома на Коммунальной, 81 в Пскове

Две школы Псковской области закрыты на карантин по ОРВИ

Концерт «Шаг в бессмертие» даст в Пскове ансамбль песни и пляски ВДВ России

Заместителем председателя Псковского областного суда назначен Дмитрий Устинов