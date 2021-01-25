В Совфеде поддержали идею ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова прокомментировала предложение ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.
Сенатор пояснила, что положительно оценивает эту инициативу, пишет RT. «Я считаю, что вообще недопустимо оскорбление любого человека, тем более ветерана. Я считаю совершенно правильным (предложение - ред.) и, если оно будет внесено, буду только за», - отметила Елена Бибикова.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести уголовную статью за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.