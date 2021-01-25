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Высший уровень ЧС готовятся ввести в Эстонии из-за коронавируса

Кризисный штаб департамента здоровья Эстонии ведет подготовку к объявлению в медицинской системе третьего, самого высокого уровня чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Почти 1,5 тысячи новых заболевших выявили за сутки в Эстонии, 460 - в Литве, более 600 - в Латвии, сообщает «Интерфакс».

«Перевод медицинской системы на этот уровень работы стал бы первым подобным случаем в Эстонии. Это может потребоваться, если число госпитализированных с коронавирусом достигнет 1 тысячи 500 человек», - сообщил в среду порталу телерадиовещания ERR глава департамента Юллар Ланно.

По его словам, если сегодня в больницы поступает 80-100 больных в день, то за десять дней в больницах окажется тысяча больных.

«Сегодня у нас есть около тысячи мест, так что, очень много времени на раздумья не остается. Если число больных достигнет примерно 1,5 тысяч, то, по всей вероятности, это решение придется принять», - сказал Ланно.

Уже сейчас составляются инструкции, на основании которых медики начнут решать, кто получит медицинскую помощь, а кому в ней можно отказать. Если еще в понедельник в машине «скорой» было три человека, то со вторника разрешено ездить вдвоем.

При чрезвычайной ситуации третьего уровня полностью приостанавливается плановое лечение, и больницы оказывают только неотложную помощь.

В Эстонии за минувшие сутки было проанализировано 7 тысяч 813 первичных тестов на коронавирусную инфекцию, из которых положительными оказались 1 тысяча 484 или 19% от числа суточных тестов, сообщил в среду департамент здоровья.

Накануне в Эстонии зафиксировали 1 тысячу 308 заболевших. А с начала пандемии выявили 78 тысяч 983 случая заражения COVID-19.

В эстонских больницах открыты 77 новых историй болезни с COVID-19, всего в стационарном лечении нуждаются 639 пациентов, в том числе на интенсивном лечении находятся 59, на искусственном вентилировании легких - 41 пациент.

За сутки скончались восемь человек, после начала пандемии умерли от коронавируса 677 человек. Всего выздоровели 57 тысяч 463 человека. Введена как минимум одна доза вакцины у 109 тысяч 865 человек (8,266% от численности населения), курс вакцинации завершен у 45 тысяч 310 человек (3 409%).

В Литве за минувшие сутки подтверждено 460 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщает в среду агентство BNS со ссылкой на департамент статистики. Накануне выявили 462 случаев заболевания.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировали 203 тысяч 386 случаев COVID-19. От коронавируса скончались 3 тысячи 351 человек. Всего с данным заболеванием непосредственно и косвенно связано 6 тысяч 756 смертей. В этом феврале в Литве умерли более 3,7 тысяч человек - на одну пятую больше, чем за такой же месяц прошлого года, показывают обнародованные в среду данные департамента статистики. В феврале умерли 3 тысячи 740 человек, в феврале прошлого года - 3 тысячи 85 человек.

В Латвии за минувшие сутки выявили 639 новых заболевших COVID-19, скончался 21 человек, сообщает в среду новостной портал Delfi.ru со ссылкой на Центр профилактики и контроля заболеваний.

Накануне в Латвии фиксировали 472 зараженных коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 выявлен у 91 тысячи 636 человек.

В Латвии во вторник прививку от COVID-19 получили 2 тысячи 200 человек, в том числе 2175 человек получили первую дозу вакцины, а 25 - вторую, сообщает в среду агентство DNS со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения. Это на 591 прививку больше, чем в понедельник. На данный момент всего в Латвии первично привились 68 тысяч 111 человек, полностью - 18 тысяч 53 человека. Всего сделано 86 тысяч 164 прививки от COVID-19.