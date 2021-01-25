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Телетрансляцию «Euronews» прекратили в Белоруссии

Трансляцию телеканала «Euronews» прекратили в Белоруссии, передает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на сообщение министерства информации.

«12 апреля 2021 года из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение в Республике Беларусь, министерством информации исключена иностранная телепрограмма "Euronews"», - говорится в сообщении.

В Мининформе уточнили, что срок действия ранее выданного разрешения на распространение на территории республики истек.

«Вместе с тем с сегодняшнего дня в Республике Беларусь начинает вещание "Победа" - телепрограмма о Великой Отечественной войне российского производства. Масштабный проект "Цифрового Телесемейства" Первого канала, созданный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - сообщили в ведомстве.

В эфире телепрограммы - классика советского военного кино, российские фильмы и сериалы, документальные программы о Великой Отечественной войне, свидетельства ветеранов, интервью с историками и экспертами, а также находки и открытия поисковых отрядов.