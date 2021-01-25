В России и мире

Около 20 воинских частей создаст Минобороны в Западном округе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник, 31 мая, рассказал, что до конца года в Западном военном округе (ЗВО) появятся около 20 новых соединений и частей, пишут «Известия».

По словам министра, это будет ответом на активность стран НАТО, которые наращивают интенсивность полетов и присутствие боевых кораблей у границ России.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск», - сказал Шойгу.

Шойгу подчеркнул, что в новые подразделения поставят современное вооружение и технику. Всего в этом году войска ЗВО планируют укомплектовать 2 тыс. ед. оружия. Также продолжится совершенствование навыков личного состава и органов военного управления.

«Интенсивность отработки задач боевой подготовки кораблями Балтийского флота повысилась на 30%. Выполнено более 200 упражнений с применением различных видов вооружения. Налет авиации округа увеличился на 4%», — подчеркнул министр. В дальнейшем учения продолжатся, отметил Шойгу.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в понедельник заявил, что Североатлантический альянс хочет улучшить отношения с Россией. Он подчеркнул, что страны должны поддерживать диалог, несмотря на все трудности. В то же время он пообещал реагировать на якобы агрессивные действия РФ.

Ранее, 24 мая, глава МИД России Сергей Лавров отметил, что США и их союзники по НАТО наращивают военную активность на территории Украины и в Черном море. Только на 2021 год на Украине запланировано проведение семи совместных военных учений со странами альянса. В связи с этим Россия вынуждена учитывать эти действия в своем военном планировании.

10 мая президент США Джо Байден на саммите с союзниками по НАТО из Восточной Европы поддержал «укрепление сдерживания» на континенте. Американский лидер выразил поддержку оборонным позициям альянса.