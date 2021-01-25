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Медведев указал на увеличение военного присутствия у границ России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил об увеличении иностранного военного присутствия рядом с границами России и назвал подобную политику недопустимой и создающей прямые угрозы национальной безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Сегодня, 22 июня, Медведев провел очередное заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике.

«При этом рядом с нашими границами наблюдается увеличение иностранного военного присутствия, которое направлено на сдерживание нашей страны. Понятно, что такая политика абсолютно недопустима, так как создает прямые угрозы национальной безопасности, может привести к обострению ситуации в регионе в целом», - сказал Медведев.