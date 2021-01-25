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Нуждающихся в помощи государства граждан определит ФНС

07.07.2021 08:15|ПсковКомментариев: 0

Нуждающихся в господдержке россиян определят с участием налоговой службы и окажут материальную помощь, даже если они за ней не обращались. Соответствующие поправки подготовил Минтруд в закон «О государственной социальной помощи».

Документ предлагает усовершенствовать порядок оказания поддержки малоимущим гражданам, которую они смогут получить без подачи соответствующего заявления, если подпадут под критерии ее оказания, пишет газета «Известия».

«Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи Федеральная налоговая служба инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, где информация дополняется сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждого члена семьи, рассчитывается среднедушевой доход и определяется степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей поддержки», — говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Кроме того, там уточняется: если у гражданина будет выявлена нуждаемость по доходам, то к нему будет применен «имущественный критерий». Получит он пособие или нет, будет зависеть от оценки имущества (движимого и недвижимого), которое принадлежит ему или его семье. До сих пор в законодательстве этого оценочного фактора не было, как и участия в этом процессе ФНС.

Теги: #ФНС
Источник: Псковская Лента Новостей
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