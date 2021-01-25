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В России и мире

Страшная авария в Лужском районе Ленобласти унесла жизни трех человек

25.07.2021 00:30|ПсковКомментариев: 0

Лобовое столкновение легковых автомобилей на шоссе около поселка Перечицы в Лужском районе Ленинградской области привело к гибели трех человек, еще двое отделались тяжелыми травмами. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло вечером субботы на 12-м километре дороги Жельцы — Торковичи. Водитель Chevrolet Lacetti не выдержал дистанцию, пошел на обгон и врезался во встречный автомобиль Peugeot. 48-летний лихач, 53-летний водитель «француза» и его 52-летняя супруга погибли еще до приезда скорой помощи. Живы остались лишь дети умершей пары. Обоих молодых людей 29 и 26 лет доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Источник: Псковская Лента Новостей
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