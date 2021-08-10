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В Петербурге японская змея пыталась прикинуться трубой

В Петербурге спасли японскую змею, которая пыталась прикинуться трубой. Как сообщает «Фонтанка», на улице Союза Печатников, 29, обнаружили неожиданного японского гостя. Между трубами и проводами пыталась слиться с обстановкой змея, которая в России обитает только на Курилах.

Фото: здесь и далее https://www.fontanka.ru/

Фотографии 15 сентября выложила в Instagram местная жительница, предположив, что перед ней маисовый полоз. Как пояснил изданию петербургский зоолог Павел Глазков со ссылкой на герпетолога Евгения Рыбалтовского, на самом деле это был островной полоз — в дикой природе он встречается в Японии и на острове Кунашир (Курильские острова).

«У нас островной полоз не обитает, но некоторые любители змей держат его дома. Видимо, он уполз от кого-то поблизости: на улице холодно, в таких условиях полоз становится заторможенным», — рассказал зоолог. Он рекомендовал отдать змею специалистам. Как рассказала «Фонтанке» автор фотографий, полоза уже спасли: на место приехали представители поисково-спасательной службы города. В ПСС эту информацию подтвердили.