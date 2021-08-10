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«Умное голосование» удалили из Google Play и App Store

Google и Apple удалили приложение соратников оппозиционера Алексея Навального с «Умным голосованием» из Google Play и App Store. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на социальные сети соратников Навального.



16 сентября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин сообщил, что компании могут быть оштрафованы, если откажутся удалить приложение из своих магазинов.



В четверг представители Google и Apple присутствовали на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета. По словам Субботина, они не смогли пояснить позицию компаний по вопросу об удалении приложения из своих магазинов.



В конце августа и начале сентября РКН требовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из своих магазинов приложений App Store и Google Play, так как, заявили в ведомстве, оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ организации «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК, признан в РФ также иноагентом).