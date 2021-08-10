В России и мире

Институт IT-омбудсмена появится в России

Институт IT-омбудсмена появится в России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в своем видеообращении к участникам форума Kazan Digital Week - 2021.

«Впервые в нашей стране появится институт IT-омбудсмена. Это поможет создать благоприятные условия для ведения бизнеса в этой сфере. Более того, запустим программу стимулирования участия нашего бизнеса в международных open-source-альянсах. У нас должна появиться собственная платформа в этой сфере», - цитирует его РИА Новости.

По словам Михаила Мишустина, российские власти продолжат продвигать российские разработки за рубеж, внедрять отечественное инженерное программное обеспечение для моделирования и проектирования объектов в промышленности, а также «создавать условия для привлечения высококлассных специалистов IT-сектора и возвращения в Россию тех, кто уехал работать за границу».