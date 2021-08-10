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Электронные паспорта появятся в России в 2022 году

Электронные паспорта появятся в трех регионах России до конца 2022 года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на министра цифрового развития Максута Шадаева. По его словам, электронный паспорт гражданина будет представлен в двух видах: как смарт-картой и как приложением с QR-кодом.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах (смарт-карта и приложение с QR-кодом - ред.), взаимосвязанных между собой», — добавил министр.

18 августа Шадаев подчеркивал, что замена бумажного паспорта смарт-картой не будет обязательной. Как рассказал министр, смарт-карта является наиболее удобным способом для хранения данных. Он уточнил, что перед министерством стоит задача дать возможность иметь цифровую копию паспорта, которую можно было бы показать на телефоне.

19 марта в проекте указа президента РФ Владимира Путина сообщалось, что москвичи смогут оформить электронный паспорт с 1 декабря 2021 года, а в остальных регионах процедуру запустят не позднее 1 июля 2023 года.

С 1 января 2020 года в России действуют электронные трудовые книжки. Их оформление является добровольным. 7 марта 2021 года министерство труда России разъяснило правила заполнения электронных трудовых книжек. В электронную версию документа не будут внесены сведения о трудовой деятельности гражданина до начала 2020 года, а весь предыдущий стаж сохранится в бумажном варианте. Те, кто выбрал электронную версию трудовой, могут получить бумажный документ на руки.

В октябре 2020 года Владимир Путин поручил правительству к маю 2021 года проработать вопрос создания рейтингов «цифровой зрелости» федеральных и региональных органов власти.

Российский лидер также распорядился к 2023 году обеспечить перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат.