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Яркая комета приблизится к Земле в декабре

Появление относительно яркой кометы C/2021 A1 (Leonard) ожидается на небе в первой половине декабря.

Rометы C/2021 A1 (Leonard). Фото: Филипп Романов / Wikipedia

«Велика вероятность, что она станет самой яркой кометой этого года и будет видна невооруженным глазом!» - говорится в сообщении в группе «AstroAlert | Наблюдательная астрономия» в социальной сети «ВКонтакте».

Комета C/2021 A1 (Leonard) была обнаружена 3 января на снимках, полученных 1,5-метровым телескопом-рефлектором небесного обзора Catalina Sky Survey (США, штат Аризона).

Точку своего перигелия комета пройдет 3 января 2022 года на расстоянии 0,6 астрономических единиц от Солнца. Минимальное сближение с Землей на расстояние около 0,2 а. е. (35 млн км) произойдет 12 декабря 2021 года. Тогда же комета и достигнет максимального блеска на уровне около +4-й звездной величины согласно свежим прогнозам.

«Благодаря тому, что комета в этот момент будет располагаться между Солнцем и Землей, можно ожидать эффекта прямого рассеяния и, как следствие, высокой яркости пылевого хвоста (например, как это было с прошлогодней яркой кометой NEOWISE), - считают авторы паблика. - С учетом эффекта прямого рассеяния, комета может достичь максимального блеска около +2-3 звездной величины. Напомним, что кометы — это довольно непредсказуемые объекты, поэтому по факту ее яркость может оказаться как больше, так и меньше (даже на несколько звездных величин!)».

Лучшие условия для наблюдения кометы до прохождения перигелия сложатся в средних и высоких широтах Северного полушария Земли.

В момент максимальной яркости комета будет обладать шиповидным пылевым хвостом. «Все дело в том, что 8 декабря Земля пересечет плоскость орбиты кометы, поэтому мы будем смотреть на хвост с ребра. В результате такой геометрии наблюдения, его яркость должна дополнительно усилиться», - добавили авторы паблика.