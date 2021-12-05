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В России расширили список товаров, на которые можно направить маткапитал

Перечень товаров для детей-инвалидов, которые можно приобрести за счет средств маткапитала, расширен еще на 12 наименований, сообщает пресс-служба кабмина РФ.

«Председатель правительства Михаил Мишустин своим распоряжением расширил перечень товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов еще на 12 наименований. Расходы на покупку товаров из этого перечня можно компенсировать за счет средств материнского капитала», - приводит текст сообщения РИА Новости.

Отмечается, что среди новых позиций – развивающие и обучающие техсредства реабилитации для детей с нарушением слуха и зрения: это брайлевские картинки и колодки, тактильные книги и дорожки, наушники с усилением звука и усилители звука для наушников, портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи.

Кроме того, в перечень добавлены трех- и четырехколесные велосипеды с ручным приводом, велотренажеры, электроприставка для инвалидной коляски, инсулиновая помпа, парта с меняющимся углом наклона столешницы.

«Чтобы компенсировать расходы на покупку таких товаров, нужно подать заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно напрямую, обратившись в территориальное отделение фонда, или через МФЦ», - добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила наделить одного из членов семьи правом на использование средств материнского капитала на реабилитационные процедуры или дорогостоящее лечение, которое выходит за рамки ОМС.