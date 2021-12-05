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В России и мире

Российским туристам станут доступны вакцинные туры в Турцию

14.01.2022 12:03|ПсковКомментариев: 1

Минздрав Турции разрешил делать прививки от коронавируса иностранным туристам за плату. Многие клиники страны уже готовы предлагать российским туристам эту услугу, сообщила сегодня, 14 января, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Как следует из письма директора главного департамента здравоохранения министерства здравоохранения Турции д-ра Ахмета Текина, клиникам страны официально разрешено прививать иностранных туристов используемыми в стране вакцинами за плату. Ранее вакцинация от COVID-19 в Турции была доступна только тем россиянам, которые имели вид на жительство в этой стране», - цитирует АТОР «Интерфакс».

По информации ассоциации, в некоторых государственных клиниках уже проводят вакцинацию иностранцев.

«В крупнейших частных медицинских холдингах также заявляют, что готовы к приему туристов на вакцинацию. Она проводится без предварительной записи, с собой нужно иметь только заграничный паспорт. Тем не менее, скорее всего, российским туристам понадобится сопровождающий, который знает турецкий, так как сотрудники клиник, особенно государственных, очень часто не говорят по-английски», - сообщили в ассоциации.

По ее данным, в Турции туристы могут получить только две двухкомпонентные вакцины на выбор - Pfizer/BionTech или китайскую Sinovac, за каждый укол нужно будет заплатить 400 турецких лир (около 2,2 тысяч рублей).

«Данные туриста уже после первого укола внесут в государственную информационную систему eNabiz, и он получит бумажный и цифровой сертификат о вакцинации. Этот сертификат совместим с европейской системой цифровых сертификатов вакцинации и признается в Евросоюзе - то есть, Турция выдает сертификат уже европейского образца (EU DCC). Соответственно, если привиться в Турции Pfizer/BionTech, то с таким сертификатом турист может при наличии визы путешествовать по Европе», - сообщает АТОР.

По оценкам туроператоров, направление может занять до 20% рынка вакцинных туров, при этом наиболее востребована будет вакцинация в Стамбуле. «Принимающие компании страны уже разрабатывают для российских партнеров пакеты с трансфером до места вакцинации и обратно, сопровождением и переводом, при необходимости - с проживанием в отелях. Купить поездки на вакцинацию в Турции можно будет у тех компаний, которые сейчас предлагают прививочные туры в Сербию, Хорватию, Армению и другие страны», - отмечают в ассоциации.

Теги: #вакцинация #туристы
Источник: Псковская Лента Новостей
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