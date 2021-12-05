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Губернаторам поручили заранее прогнозировать потребность в лекарствах

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах и обеспечивать необходимый коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом он заявил на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом 25 января.

«Федеральный центр будет и дальше помогать российским субъектам справляться с трудностями. Еще раз обращаю внимание руководителей регионов - ваша задача заранее прогнозировать потребности в лекарствах, обеспечить готовность коечного фонда на случай ухудшения ситуации, и крайне важно на достаточном уровне поддерживать тестирование на коронавирус», - цитирует его РИА Новости.

Кроме того, глава правительства призвал не допустить нехватку лекарств от коронавируса в регионах. «Важно обеспечить их (медиков в поликлиниках) всем, что нужно для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты. В медицинских организациях должны быть необходимые лекарства», - добавил он.