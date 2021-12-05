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Верховный суд признал движение «Колумбайн»* террористическим

Верховный суд РФ в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн»* террористическим, передает корреспондент ТАСС.

Здание верховного суда РФ / ТАСС

«Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение «Колумбайн»* террористическим», - цитирует постановление суда ТАСС.

Решение суда должно начать применяться немедленно. Рассмотрение административного иска прошло в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивировка остается неизвестной.

«За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы», - сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры.

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Отметим, понятие «Колумбайн»* вошло в обиход массовой культуры после трагедии в одноименной американской школе в 1999 году, когда двое учеников убили 13 человек, еще 23 человека получили ранения. В некоторых странах мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств.

* Запрещенная в России террористическая организация