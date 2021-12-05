В России и мире

Возбуждено уголовное дело по факту порчи картины ученицы Малевича

Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело из-за порчи картины ученицы Малевича Анны Лепорской на выставке в Ельцин Центре. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как пишет ТАСС, в январе 2022 года пресс-служба Минкультуры РФ сообщила, что министерство обратилось с жалобой в Генпрокуратуру из-за отказа в возбуждении уголовного дела по произошедшему в Екатеринбурге инциденту. Неизвестный пририсовал ручкой глаза фигурам на полотне ученицы Малевича, художницы Анны Лепорской, которое было представлено на выставке в Ельцин Центре.

«По данному факту сотрудники полиции из подразделения дознания ОП №9 УМВД по Екатеринбургу возбудили и расследуют уголовное дело по части первой статьи 214 УК РФ. Сейчас сотрудники МВД анализируют съемки с камер видеонаблюдения, опрашивают возможных очевидцев и свидетелей случившегося», - сказал Валерий Горелых.

14 января в Ельцин Центре заявили, что реставрационный совет Третьяковской галереи оценил ущерб от повреждения картины Анны Лепорской в 250 тысяч рублей.

Художница вошла в историю отечественного искусства как мастер художественного фарфора, живописью занялась уже в поздние годы. Она училась в аспирантуре на отделении живописной культуры Государственного института художественной культуры, которое возглавлял Малевич. Картину «Три фигуры» (1932-1934) привезли в Екатеринбург на выставку «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» - экспозицию посвятили созданию Малевичем новаторской школы авангардного искусства. Она будет открыта до 20 февраля.