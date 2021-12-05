Из-за передачи об украинском языке Роскомнадзор составил на «Эхо Москвы» протокол

Роскомнадзор составил в отношении «Эхо Москвы» протокол об административном правонарушении за нарушение лицензии из-за передачи об украинской культуре и украинском языке, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.
Протокол будет обжалован. «Будем оспаривать в суде - это передача об украинском языке и украинской культуре», - отметил Венедиктов.
Указанная передача выходит еженедельно на «Эхо Москвы» с конца июня 2017 года. Теперь радиостанции грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей