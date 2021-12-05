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Из-за передачи об украинском языке Роскомнадзор составил на «Эхо Москвы» протокол

Роскомнадзор составил в отношении «Эхо Москвы» протокол об административном правонарушении за нарушение лицензии из-за передачи об украинской культуре и украинском языке, сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов.

«Получили административный протокол от Роскомнадзора за якобы нарушение лицензии так как (по их мнению) передача "Що там у них" идет на украинском языке», - приводит его слова «Интерфакс».

Протокол будет обжалован. «Будем оспаривать в суде - это передача об украинском языке и украинской культуре», - отметил Венедиктов.

Указанная передача выходит еженедельно на «Эхо Москвы» с конца июня 2017 года. Теперь радиостанции грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей