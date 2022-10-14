В России и мире

Жителям Херсонской области рекомендуют отправиться в другие регионы РФ

Администрация Херсонской области рекомендует местным жителям отправиться в соседние регионы России, чтобы обеспечить маневренность военным при зачистке территории от ВСУ. Такой призыв в своём Telegram-канале опубликовал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Во избежание жертв среди мирного населения Херсонщины <...> администрация Херсонской области настоятельно рекомендует воспользоваться возможностью гуманитарной поездки на отдых и оздоровление в Российскую Федерацию», - написал Стремоусов.

Напомним, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, освобожденных Россией в ходе спецоперации на Украине, с 23 по 27 сентября голосовали по вопросу вступления своих регионов в состав РФ. В Запорожье за вхождение в состав РФ проголосовали 93,11% избирателей, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области 87,05% желали присоединения региона к России, а в ДНР — 99,23%. Референдумы на этих территориях признаны состоявшимися.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал с главами территорий договоры о вхождении регионов в состав страны. Конституционный суд России 2 октября признал соответствующими Конституции РФ международные договоры о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.