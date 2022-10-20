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Актёр из «Улиц разбитых фонарей» попытался ограбить банк в Петербурге

Дело о попытке вооруженного нападения на банк рассмотрят в Калининском районном суде Санкт-Петербурга. За разбой будут судить актера Андрея Бажанова, который ранее снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия».

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщает прокуратура Санкт-Петербурга, он обвиняется в попытке нападения на офис банка на Гражданском проспекте.

Мужчина в медицинской маске пришёл в банк и угрожал кассиру травматическим пистолетом и требовал деньги. Средства в итоге он так и не получил: кассир нажала на тревожную кнопку и очень быстро актёр оказался в отделе полиции, уточняет «Российская газета».

В прокуратуре отметили, что во время следствия мужчина объяснил, зачем пошел в банк с травматическим пистолетом. В частности, по его словам, это была попытка скрыться от кредиторов. У мужчины набралось много долгов, и он рассчитывал, что его отправят в СИЗО, где до него не смогут добраться.