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Диетолог назвала главную ошибку худеющих

Основная ошибка худеющих – бездумное голодание, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина. По её словам, когда человек начинает голодать, организм воспринимает это как стресс и начинает откладывать жир впрок.

Помимо прочего, ограничительную диету довольно тяжело соблюдать, поэтому возможны частые срывы, уточнила диетолог.

Также Ермошина назвала ошибкой ограничение потребления жиров, так как они необходимы организму для усвоения жирорастворимых витаминов. Помимо прочего, жиры участвуют в выбросе желчи, сообщает runews24.

Третья причина, по которой нельзя ограничивать потребление жиров – они надолго сохраняют чувство насыщенности, а значит, человек реже будет есть.